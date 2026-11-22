Россиянки стали массово скупать коллаген в надежде сохранить молодость и улучшить состояние кожи. За девять месяцев 2026 года продажи популярной добавки в России выросли на 68,6%, достигнув 3,49 миллиона упаковок. Однако её эффективность остаётся предметом научных споров. Об этом SHOT ПРОВЕРКЕ рассказала врач-терапевт и косметолог Кристина Радина.

По словам специалиста, интерес к коллагену связан с популярностью антивозрастной медицины и активным продвижением добавок в социальных сетях. Производители обещают улучшение состояния кожи, волос, ногтей и суставов, однако убедительных доказательств всех заявленных эффектов пока недостаточно.

Коллаген действительно является важным структурным белком соединительной ткани. После употребления он расщепляется, а полученные аминокислоты организм использует для собственных нужд. Но это вовсе не означает, что они обязательно пойдут на разглаживание морщин или восстановление суставов.

Радина пояснила, что при недостатке белка в рационе коллаген может стать дополнительным источником аминокислот. При этом результат зависит от индивидуальных особенностей организма, общего состояния здоровья и работы пищеварительной системы.

Особую осторожность врач рекомендовала соблюдать людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. При некоторых нарушениях пищеварения усвоение питательных веществ может ухудшаться, а ожидаемый эффект от добавки — снижаться.

Кроме того, коллаген нельзя считать полностью безобидным средством. Его приём иногда сопровождается аллергическими реакциями, индивидуальной непереносимостью и дискомфортом в животе. При наличии хронических заболеваний косметолог советует предварительно проконсультироваться с врачом.