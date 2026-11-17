Если после умывания кожа скрипит, на зиму лучше сменить гель или пенку на молочко, крем-гель или гидрофильное масло, посоветовала врач-косметолог Василина Миронова. По её словам, мягкое очищение помогает сохранить липидный слой, без которого кожа в холода сохнет ещё сильнее.

«Первое, с чего мы начинаем, это мягкое очищение. Мы, скажет так, забываем про скрип кожи», — отметила специалист в интервью радио Sputnik.

Лёгкий летний гель зимой можно заменить питательным кремом с церамидами, пептидами, маслом жожоба или ши. Такой крем подойдёт для утреннего ухода. Увлажняющее средство, особенно с чистой гиалуроновой кислотой, врач советует наносить как минимум за час до выхода на мороз или оставить на вечер.

Также можно постепенно вводить ретинол, гликолевую, молочную или салициловую кислоту. Эти средства помогают выровнять рельеф кожи и сделать пигментные пятна менее заметными. Подобрать их лучше вместе с дерматологом или косметологом. Солнцезащитный крем пригодится и зимой.

Среди процедур для холодного сезона эксперт назвала химические пилинги и увлажняющие инъекции. Дома, пока работают батареи, она посоветовала поставить увлажнитель воздуха, а из напитков предложила тёплую воду или травяной чай.