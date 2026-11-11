Если после отпуска кожа шелушится, становится чувствительной и стянутой, сначала нужно восстановить её защитный барьер и увлажнённость, рассказала эксперт по уходовой косметике Дарья Александрова. По её словам, попытки сразу убрать последствия загара агрессивными средствами могут усилить раздражение.

«В этот период лучше сделать уход максимально простым и понятным: мягкое очищение, увлажнение и средства, поддерживающие защитный барьер», — отметила специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Обезвоженность бывает даже у обладателей жирной кожи. Восстанавливающий уход может включать глицерин, гиалуроновую кислоту, пантенол и церамиды. Одновременно вводить кислоты, ретиноиды и скрабы не стоит. Возвращаться к активным средствам нужно постепенно, когда пройдут выраженная сухость, жжение и шелушение.

Эксперт также напомнила о ежедневной защите от солнца с SPF не ниже 30. Осенью ультрафиолет продолжает воздействовать на кожу. Если пигментное пятно меняет форму, цвет или размер, необходимо обратиться к дерматологу.