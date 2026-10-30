«Не больше средств, а бережнее»: Врач объяснила, как ухаживать за кожей осенью

Осенняя сухость кожи требует бережного ухода, а не увеличения числа косметических средств, рассказала заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова. По её словам, холод и ветер на улице в сочетании с сухим воздухом в помещениях ослабляют защитный барьер, из-за чего кожа быстрее теряет влагу.

«Осенью коже требуется не большее количество косметических средств, а более бережный уход. Горячая вода, агрессивное очищение и недостаточное увлажнение дополнительно нарушают защитный барьер», — цитирует эксперта «Радио 1».

Специалист посоветовала мягкое очищение и более плотные кремы с глицерином, гиалуроновой кислотой и керамидами. Наносить их лучше на слегка влажную кожу после умывания. Руки стоит защищать перчатками, губы — бальзамом. Влажность дома лучше поддерживать на уровне 40–60%.

Отказываться от солнцезащиты осенью тоже не следует: ультрафиолет воздействует и в пасмурную погоду. Для повседневного ухода врач рекомендует SPF 30+, при длительном пребывании на ярком солнце — SPF 50+. Если сухость долго сохраняется, сопровождается сильным зудом, трещинами или высыпаниями, необходимо обратиться к дерматологу.