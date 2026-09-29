Продажи Toyota в Китае рухнули почти на 23% за август

Глобальные продажи Toyota в августе сократились на 6,4% в годовом выражении и составили 790 743 автомобиля. Производство концерна также ушло в минус второй месяц подряд, снизившись на 5,9%, пишет Reuters.

Сильнее всего положение автогиганта ухудшилось в Китае. Там реализация машин рухнула на 22,8%, причём отрицательная динамика фиксируется уже седьмой месяц подряд. В июле падение составляло 24,3%.

Одной из причин Toyota называет подорожание бензина, которое ударило по спросу на гибриды и автомобили с традиционными двигателями. На компанию также давит быстро растущая популярность электромобилей местных марок.

Продажи снизились и на других крупных рынках. В США показатель просел на 4,4%, а на Ближнем Востоке — на 37,5%. Частично компенсировать спад помогла Япония, где реализация выросла на 9,1%.

Производство Toyota в Китае уменьшилось на 11,3%, в США — на 6,6%. На японских предприятиях выпуск сократился на 1,7%, в том числе из-за остановки заводов после землетрясения на острове Кюсю.

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