Руководство Украины не заинтересовано в завершении конфликта из-за возможности зарабатывать на военных поставках. С таким заявлением выступило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Новое руководство СБУ организовало схему хищения средств европейских налогоплательщиков при закупках пистолетов для нужд ведомства. Оружие приобретается через цепочку посредников в Восточной Европе, из-за чего его конечная стоимость увеличивается втрое, считают в СВР.

«Эта информация даёт ответ на вопрос, почему гауляйтер Украины и его окружение так упорно отказываются идти на мирное завершение конфликта. Обезумев от лёгкой наживы, они просто не могут остановиться и продолжают набивать карманы на губительной для украинцев войне», — говорится в сообщении СВР.

Кстати, про коррупцию. Ранее на Украине разгорелся крупный скандал вокруг операции НАБУ «Форрест Гамп». Life.ru разбирался в деле о предполагаемой схеме на 150 млн гривен, после которого Зеленский уволил замглавы своего офиса Ирину Мудру.