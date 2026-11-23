Продюсер Магеррамов незадолго до смерти съехался с девушкой и вернулся к работе
Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Elmir Magerramov
Погибший музыкальный продюсер Эльмир Магеррамов незадолго до смерти съехался со своей возлюбленной и вновь начал заниматься шоу-бизнесом. По словам друзей, в последнее время он выглядел счастливым и строил планы на будущее. Об этом сообщает Mash.
33-летняя девушка продюсера по имени Надежда рассказала журналистам, что находится в шоке после его гибели. Пара недавно начала жить вместе, а их отношения, по словам близких, положительно повлияли на возвращение Магеррамова к работе.
Как утверждают знакомые продюсера, именно возлюбленная помогла ему вновь заинтересоваться музыкальными проектами. Сама Надежда работает моделью, ведёт блог и владеет студией маникюра.
Друзья отмечают, что в последнее время Магеррамов выглядел жизнерадостным. Его смерть стала неожиданностью для людей из ближайшего окружения.
Ранее Life.ru сообщал, что музыкального продюсера Эльмира Магеррамова обнаружили мёртвым возле жилого дома на улице Василия Ланового в Москве. По предварительным данным Mash, 36-летний мужчина выпал из окна после ссоры с подругой. Тело продюсера около полудня 23 ноября нашла его знакомая. Прибывшие медики констатировали смерть на месте.