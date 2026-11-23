Погибший музыкальный продюсер Эльмир Магеррамов незадолго до смерти съехался со своей возлюбленной и вновь начал заниматься шоу-бизнесом. По словам друзей, в последнее время он выглядел счастливым и строил планы на будущее. Об этом сообщает Mash.

33-летняя девушка продюсера по имени Надежда рассказала журналистам, что находится в шоке после его гибели. Пара недавно начала жить вместе, а их отношения, по словам близких, положительно повлияли на возвращение Магеррамова к работе.

Как утверждают знакомые продюсера, именно возлюбленная помогла ему вновь заинтересоваться музыкальными проектами. Сама Надежда работает моделью, ведёт блог и владеет студией маникюра.

Друзья отмечают, что в последнее время Магеррамов выглядел жизнерадостным. Его смерть стала неожиданностью для людей из ближайшего окружения.