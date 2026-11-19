Сердце остановилось во время операции: В 29 лет умер звезда стендапа Элдос Алмазов
Умер стендап-комик и блогер Элдос Алмазов
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/eldos_almazov
Стендап-комик и блогер Элдос Алмазов скончался в возрасте 29 лет во время хирургического вмешательства. По данным SHOT, артисту проводили операцию на животе, во время которой у него остановилось сердце. О смерти юмориста сообщили его родственники и друзья.
Последние месяцы Алмазов боролся с остеосаркомой — злокачественной опухолью костной ткани. Диагноз ему поставили в апреле 2026 года после продолжительных болей в ноге. Из-за дорогостоящего лечения артист обратился за финансовой помощью к поклонникам. Средства собирали подписчики и другие стримеры.
В сентябре юморист перенёс сложную операцию на ноге после четырёх курсов химиотерапии, благодаря которым удалось уменьшить опухоль. Врачи удалили новообразование, а сам комик рассказывал, что ему приходится заново учиться ходить. Впереди у него были новые курсы лечения.
Элдос Алмазов родился в Киргизии и получил известность благодаря шестому сезону шоу «Открытый микрофон» на ТНТ, где попал в команду Алексея Щербакова и дошёл до полуфинала. Позднее участвовал в интернет-проектах, в том числе в «Большом шоу» Азамата Мусагалиева. Зрителям он запомнился самоиронией и шутками о собственной внешности.
Life.ru ещё в апреле рассказывал, как Алмазов узнал об онкологическом диагнозе и начал собирать деньги на лечение. После этого артист отправился в Бишкек, где проходил обследования и химиотерапию. В сентябре стендапер сообщил об удалении опухоли и начале восстановления после операции.