Стендап-комик и блогер Элдос Алмазов скончался в возрасте 29 лет во время хирургического вмешательства. По данным SHOT, артисту проводили операцию на животе, во время которой у него остановилось сердце. О смерти юмориста сообщили его родственники и друзья.

Последние месяцы Алмазов боролся с остеосаркомой — злокачественной опухолью костной ткани. Диагноз ему поставили в апреле 2026 года после продолжительных болей в ноге. Из-за дорогостоящего лечения артист обратился за финансовой помощью к поклонникам. Средства собирали подписчики и другие стримеры.

В сентябре юморист перенёс сложную операцию на ноге после четырёх курсов химиотерапии, благодаря которым удалось уменьшить опухоль. Врачи удалили новообразование, а сам комик рассказывал, что ему приходится заново учиться ходить. Впереди у него были новые курсы лечения.