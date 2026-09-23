Продюсера «У края бездны» Белоуса внесли в список национальных угроз Украины

Российского продюсера Сергея Белоуса внесли на Украине в перечень лиц, которые, по формулировке местных властей, создают угрозу национальной безопасности. Это следует из приказа Министерства культуры Украины, опубликованного 23 сентября.

Белоус выступил продюсером и вторым оператором документального проекта «У края бездны», посвящённого боевым действиям в Мариуполе весной 2022 года. Режиссёром и основным оператором четырёхчастной картины стал Максим Фадеев. Вместе с Белоусом список пополнили российские режиссёры Сергей Абрамов и Ольга Каледина.

Украинский перечень лиц, которых власти страны считают угрозой национальной безопасности, действует с 2015 года и регулярно пополняется российскими деятелями культуры.

Ранее Life.ru рассказывал, что российский музыкант Олег Абрамов, выступающий под псевдонимом Radio Tapok, попал в базу украинского сайта «Миротворец»*. Авторы ресурса обвинили его в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и публичной поддержке России.

Главные решения лидеров, внутренняя политика государств и международные события — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.