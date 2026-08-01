Автор песни про легендарный танк «Алёша» попал на «Миротворец»*

Российский музыкант Олег Абрамов, который выступает под псевдонимом Radio Tapok, попал в базу украинского скандального сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные ресурса.

На сайте его обвиняют в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и в публичной поддержке России.

Radio Tapok — это псевдоним российского музыканта и мультиинструменталиста Олега Абрамова, родившегося в 1989 году. Он стал известен благодаря виртуозным каверам на зарубежные рок-хиты, которые переводил на русский язык с сохранением ритма и смысла.

В 2019 году сотрудничал с группой Sabaton, выпустив русскоязычную версию их песни. С 2022 года перешёл к созданию собственных альбомов в жанре исторического рока, посвящённых ключевым событиям российской истории («Наследие», «Эпоха Империй», «Блицкриг»). Выступает с концертами по всей России, в том числе для военнослужащих, но не афиширует это. Среди последних хитов — песня про легендарный танк «Алёша», экипаж которого за один бой уничтожил несколько единиц техники ВСУ.

До этого психолог и видеоблогер Вероника Степанова тоже попала в базу «Миротворца»*. Причиной стала её позиция, которую создатели сайта сочли поддержкой России. Её личные данные появились в открытом доступе.

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