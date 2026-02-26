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Опубликовано 26 февраля, 11:09

В ВСУ слагают легенды о «бессмертном» танке «Алёша», в одиночку разбившем целую колонну бронетехники

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

В ВСУ слагают легенды об экипаже российского танка «Алёша», в одиночку разбившем целую колонну бронетехники в 2023 году. Об этом сообщил пленный украинский контрразведчик и агент СБУ Сергей Мыхайлов.

«У нас легенды ходят про ваших танкистов «Алёши». Ваш танк «Алёша» — молодец, красавчик, бесстрашный. Он работал, он делал настоящее дело, он настоящий солдат. Сама работа экипажа была красивая. Это профессионализм», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, в ВСУ оценили не только слаженность экипажа, но и грамотность действий командования. Мыхайлов подчеркнул, что выживаемость бронетехники зависит от сплочённости экипажа. По его словам, машина приобретает бессмертие, если танкисты работают как единый механизм.

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О легендарном бое танка «Алёша» стало известно летом 2023 года после публикации видео, на котором российская боевая машина в одиночку атаковала колонну ВСУ. На наши позиции двигались восемь единиц вражеской техники, но экипаж решил дать отпор. В результате были уничтожены два танка Т-72Б, один БТР М113 и пять броневиков MaxxPro вместе с десантом. Сам экипаж описал разгром вражеской бронероты всего четырьмя фразами. Позже президент Владимир Путин лично вручил танкистам награды за этот подвиг.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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