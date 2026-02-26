В ВСУ слагают легенды о «бессмертном» танке «Алёша», в одиночку разбившем целую колонну бронетехники

В ВСУ слагают легенды об экипаже российского танка «Алёша», в одиночку разбившем целую колонну бронетехники в 2023 году. Об этом сообщил пленный украинский контрразведчик и агент СБУ Сергей Мыхайлов.

«У нас легенды ходят про ваших танкистов «Алёши». Ваш танк «Алёша» — молодец, красавчик, бесстрашный. Он работал, он делал настоящее дело, он настоящий солдат. Сама работа экипажа была красивая. Это профессионализм», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, в ВСУ оценили не только слаженность экипажа, но и грамотность действий командования. Мыхайлов подчеркнул, что выживаемость бронетехники зависит от сплочённости экипажа. По его словам, машина приобретает бессмертие, если танкисты работают как единый механизм.