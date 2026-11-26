В Москве состоялось заседание Почётного жюри шестого сезона просветительской награды «Знание.Премия». Свои достижения представили 122 номинанта, в числе которых — Life.ru с интерактивным спецпроектом «Фронт под землёй», посвящённым трудовому подвигу женщин-шахтёров в годы Великой Отечественной войны.

Проект редакции претендует на награду в номинации «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества». В основу материала легли исторические документы, архивные фотографии и воспоминания современников. Читатели могут познакомиться с судьбами женщин, заменивших ушедших на фронт мужчин, проследить путь угля от забоя до передовой и виртуально пройти одну шахтёрскую смену.

Открывая заседание Почётного жюри, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль рассказал о масштабах просветительской деятельности номинантов.

«122 номинанта, которых мы сегодня оцениваем, охватили 75 млн слушателей, а охват их работы в интернете — 2,6 млрд просмотров. На премию подаются только лучшие, и среди них колоссальная конкуренция: конкурс на место в шорт-листе был более 100 человек на место», — отметил Древаль.

В состав Почётного жюри вошли вице-премьер Дмитрий Чернышенко, помощник президента РФ Владимир Мединский, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и другие государственные и общественные деятели. Впервые за историю премии номинантов оценивали также зарубежные эксперты.

Теперь свой выбор могут сделать и жители России. В народном голосовании участвуют 110 номинантов, среди которых 59 просветителей, 46 проектов и пять регионов. Отдать голос за понравившийся проект можно до февраля 2027 года в специальном чат-боте в мессенджере MAX.

Кроме того, Древаль анонсировал появление в 2027 году отдельной номинации, посвящённой безопасности, профилактике мошенничества и противодействию вовлечению молодёжи в террористическую деятельность.

Для Life.ru участие в «Знание.Премия» стало ещё одним этапом профессионального признания проекта. В октябре «Фронт под землёй» уже одержал победу в конкурсе «Лучшие социальные проекты России — 2026» в номинации «Культурно-просветительские проекты».

Life.ru также выступает мультимедийным информационным партнёром шестого сезона «Знание.Премия».