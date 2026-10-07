Проект планировки ОЭЗ «Усть-Луга» будет реализован в Ленобласти до 2033 года

В Ленинградской области утвердили проект планировки территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Усть-Луга». Реализовать его планируется в один этап до 2033 года, сообщили в пресс-службе комитета градостроительной политики региона.

Соответствующее распоряжение № 312 комитет издал 2 октября. Проект касается территории ОЭЗ в Кингисеппском муниципальном районе Ленинградской области. На площадке предусмотрено размещение производственного комплекса. В него войдут объекты промышленного назначения и склады, а также инженерная инфраструктура.

Отдельно проект предусматривает развитие транспортной сети. В неё включены автомобильная инфраструктура и объекты трубопроводного транспорта. Также на территории появятся объекты связи и коммунального хозяйства.

При этом сама ОЭЗ «Усть-Луга» не является новым проектом. Она была создана постановлением правительства России в 2022 году на территории Кингисеппского района, а управление зоной передали властям Ленинградской области.

По данным официального сайта управляющей компании ОЭЗ, её территория превышает тысячу гектаров, а среди резидентов уже реализуются крупные промышленные проекты. Планируемый объём инвестиций оценивается более чем в 2,2 трлн рублей.

Усть-Луга остаётся одним из важных транспортно-промышленных узлов Северо-Запада России. В сентябре Life.ru писал, что часть поставок казахстанской нефти в Германию хотели перенаправить через российский порт Усть-Луга. Маршрут через порт стал одной из альтернатив трубопроводу «Дружба» после изменения схемы транзита. Это подчёркивает значение местной портовой и трубопроводной инфраструктуры, развитие которой предусмотрено и новым проектом планировки ОЭЗ.