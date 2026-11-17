Один из пассажирских поездов, столкнувшихся утром 17 ноября в Праге, предположительно проехал на запрещающий сигнал светофора. Избежать более тяжёлых последствий помогла система экстренной остановки движения, сообщил министр транспорта Чехии Иван Беднарик в комментарии Чешскому телевидению.

«Сейчас всё указывает на то, что один из поездов проехал на красный сигнал светофора. К счастью, сработала автоматическая система безопасности. Всё могло закончиться гораздо хуже», — заявил глава ведомства.

По словам министра, после возникновения опасной ситуации была задействована система, позволяющая экстренно остановить все составы на определённом участке железной дороги. Благодаря этому машинисты успели снизить скорость, однако полностью предотвратить столкновение не удалось.

Авария произошла около 07:20 возле Главного железнодорожного вокзала Праги, на мосту над улицей Сейфертова. Лоб в лоб столкнулись два пассажирских поезда: один направлялся в Миловице, другой прибыл со стороны Млада-Болеслава.

Причины происшествия выясняют сотрудники полиции и железнодорожной инспекции. Беднарик подчеркнул, что окончательные выводы о возможной технической неисправности или человеческой ошибке можно будет сделать после завершения расследования.

Ранее Life.ru сообщал, что при столкновении двух поездов в Праге пострадал гражданин России. В посольстве РФ уточнили, что мужчина получил лёгкие ранения головы и руки.