Гражданин России получил лёгкие травмы при столкновении двух пассажирских поездов в центре Праги. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве в Чехии.

По данным дипмиссии, пострадавший повредил голову и руку. Сведения о его травмах российским дипломатам передала чешская полиция.

Авария произошла утром 17 ноября неподалёку от Главного железнодорожного вокзала чешской столицы. Как сообщает местное издание iDNES, составы оказались на одной колее и двигались навстречу друг другу.

Поезда столкнулись на мосту над улицей Сейфертова в районе Прага-3. На место прибыли спасатели, медики и сотрудники полиции.

Всего в результате происшествия пострадали 46 человек, четверо из которых получили серьёзные травмы. Среди раненых оказались 16 иностранцев.