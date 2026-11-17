Россиянин пострадал при столкновении двух пассажирских поездов в Праге
Гражданин России получил лёгкие травмы при столкновении двух пассажирских поездов в центре Праги. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве в Чехии.
По данным дипмиссии, пострадавший повредил голову и руку. Сведения о его травмах российским дипломатам передала чешская полиция.
Авария произошла утром 17 ноября неподалёку от Главного железнодорожного вокзала чешской столицы. Как сообщает местное издание iDNES, составы оказались на одной колее и двигались навстречу друг другу.
Поезда столкнулись на мосту над улицей Сейфертова в районе Прага-3. На место прибыли спасатели, медики и сотрудники полиции.
Всего в результате происшествия пострадали 46 человек, четверо из которых получили серьёзные травмы. Среди раненых оказались 16 иностранцев.
Ранее Life.ru сообщал, что число пострадавших при столкновении поездов в Праге выросло до 46. По информации чешских СМИ, в аварии участвовали электропоезд, направлявшийся в Миловице, и дизельный состав, следовавший из Млада-Болеслава.