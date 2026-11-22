Оперные певцы в студии сами предлагают записать одну песню в нескольких вариантах, рассказал композитор Игорь Крутой. В отличие от работы с эстрадными артистами, ему даже не приходилось обсуждать с вокалистами, взять ли мелодию выше или ниже.

«Они, наоборот, поют целиком, потом говорят: «А давай я вот тебе предложу такую версию», — и поют то же самое, только в другой подаче, с другими нотами, по окраске, с другой атмосферой. Они предлагали. Профессионализм никто не запрещал», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Музыкант вспомнил, как работал с Анной Нетребко, Дмитрием Хворостовским и Ларой Фабиан. Альбом, который они записали с Фабиан, с годами стал ему особенно дорог. С Хворостовским оставались большие творческие планы, которые они не успели воплотить.