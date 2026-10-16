«Такие артисты не повторяются»: Игорь Крутой трогательно вспомнил Хворостовского в день его рождения

Композитор Игорь Крутой почтил память оперного певца Дмитрия Хворостовского в день его рождения и признался, что за прошедшие годы на сцене так и не появился артист, способный занять его место. Архивными фотографиями и воспоминаниями о друге музыкант поделился 16 октября в соцсетях.

«Дима был именно таким», — написал Крутой, говоря об артистах, чьё отсутствие со временем ощущается только острее.

Игорь Крутой и Дмитрий Хворостовский. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ igorkrutoy65

Композитора и баритона связывали многолетняя дружба и совместная работа. Крутой создавал для Хворостовского музыкальные произведения, а певец наполнял их собственным исполнением и эмоциональной глубиной.

По словам Крутого, Хворостовский отличался не только уникальным голосом и харизмой, но и внутренней силой, благородством и человеческим достоинством.

«Но место Димы так и осталось незанятым. Не потому, что мир перестал рождать талантливых певцов, а потому, что такие артисты не повторяются», — поделился композитор.

Игорь Крутой выразил надежду, что творчество Хворостовского продолжит находить отклик у слушателей, а новые поколения откроют для себя его исполнение. В завершение музыкант поблагодарил друга за музыку и дружбу.

Дмитрию Хворостовскому 16 октября могло бы исполниться 64 года. Оперный певец родился в Красноярске и умер 22 ноября 2017 года в возрасте 55 лет после продолжительной борьбы с опухолью мозга.

Ранее министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов сообщал, что в Москве на 91-м году жизни умерла Людмила Хворостовская — мать оперного певца Дмитрия Хворостовского. Он выразил соболезнования близким, поблагодарил её за «великого сына» и пообещал помочь с организацией похорон.