Участие европейских представителей в переговорах по урегулированию украинского конфликта может осложнить дипломатический процесс и привести к его срыву. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен, выступая в эфире собственного YouTube-канала.

По словам эксперта, европейские страны требуют предоставить им место за столом переговоров, поскольку конфликт напрямую затрагивает безопасность континента. Однако при этом, считает Диесен, европейские политики не демонстрируют готовности к полноценному диалогу с Москвой.

«Представители Европы могут сорвать процесс урегулирования конфликта на Украине. Если американцы уже готовы сесть за стол переговоров с русскими, то европейцы оказались в очень неловком положении. С одной стороны, они требуют место за столом переговоров, потому что речь идёт о Европе. А с другой, на самом деле они не хотят разговаривать с русскими. То есть они хотят сидеть за столом, но не разговаривать. И в этом, по сути, всё это время и заключалась главная проблема», — заявил профессор.

Диесен также раскритиковал предложения европейских стран по урегулированию конфликта. В частности, он назвал заведомо неприемлемыми для Москвы требования о немедленном прекращении огня, вступлении Украины в НАТО и выплате Россией репараций.

По мнению эксперта, именно расхождение позиций сторон создаёт дополнительные препятствия для дипломатии. Он предположил, что ни Москва, ни Вашингтон не заинтересованы в подключении европейских представителей к переговорам на условиях, которые те предлагают.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что после завершения украинского конфликта Европе необходимо будет восстановить конструктивные отношения с Россией. Дипломат обратил внимание на серьёзные экономические последствия противостояния. По его словам, конфликт наносит значительный ущерб мировой экономике, а особенно заметно его влияние на европейские страны.