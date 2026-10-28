Профессор Форсберг назвал разговор Стубба и Стёре с Путиным победой Москвы

Телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре стал дипломатической победой Москвы. Такое мнение высказал профессор международной политики Университета Тампере Туомас Форсберг в беседе с финской газетой Helsingin Sanomat.

По словам эксперта, сам факт того, что европейские лидеры первыми вышли на связь с российским президентом, уже свидетельствует об изменении дипломатической ситуации. Форсберг считает, что Стубб и Стёре фактически нарушили затянувшееся молчание и сделали первый шаг навстречу Москве.

При этом последствия переговоров могут почувствовать и другие европейские государства. Профессор предположил, что некоторые лидеры Европы рискуют оказаться в стороне от дипломатического процесса, поскольку всё больше стран стремятся самостоятельно выстраивать контакты с Россией.

По оценке Форсберга, такая тенденция способна усилить разногласия внутри Европы по вопросу взаимодействия с Москвой. Политики, продолжающие придерживаться линии на ограничение прямых контактов, могут столкнуться с тем, что другие государства начнут вести переговоры без их участия.

Ранее Life.ru сообщал, что Стубб и Стёре запросили телефонный разговор с Путиным всего за три-четыре дня до его проведения. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, график главы государства был крайне загружен из-за международных мероприятий, однако для беседы удалось найти время. Переговоры 27 октября продлились около полутора часов вместо первоначально запланированных 20 минут. Стороны обсудили урегулирование украинского конфликта и предстоящий раунд переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.