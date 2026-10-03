Позиция России о необходимости политического урегулирования конфликта на Украине имеет основания, считает профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала профессора Гленна Диесена.

«Россия заявляет, что боевые действия должны завершиться на основе политического урегулирования», — сказал Сакс.

По его мнению, происходящее на Украине связано с политическими противоречиями, которые необходимо учитывать при поиске выхода из конфликта. Сакс согласился с таким подходом российской стороны и назвал ошибочным объяснение событий стремлением Москвы восстановить Российскую империю.

Профессор также заявил, что европейские страны, на его взгляд, не хотят признавать существование политических вопросов, требующих отдельного решения. Он считает, что без их обсуждения добиться устойчивого урегулирования будет сложно.

Ранее президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Глава государства отверг утверждение о том, что Россия сама начала войну. Он заявил, что боевые действия начали против неё. Путин отметил, что уже неоднократно высказывал эту позицию ранее и вновь изложил её участникам форума.