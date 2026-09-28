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Опубликовано 28 сентября, 09:22

«Проходило три-пять минут — и летели снаряды»: Как обычный кот отводил бойцов от обстрелов ВСУ

Ветеран СВО рассказал о коте Василии, который предупреждал бойцов об обстрелах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vprotastchik

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vprotastchik

Чёрный кот Василий, живший вместе с российскими военнослужащими в блиндаже, помогал им заранее замечать приближение обстрелов. Об этом РИА «Новости» рассказал ветеран СВО Александр Сальников.

Животное жило на перевалочной базе и быстро стало своим среди бойцов. Со временем военнослужащие обратили внимание на необычную закономерность в поведении кота.

«Перед обстрелом он всегда уходил в самый дальний угол блиндажа. Проходило буквально три-пять минут, и начинали ложиться снаряды. Мы уже воспринимали это как сигнал и тоже уходили в укрытие», — рассказал Сальников.

После прекращения огня Василий первым выходил обратно.

«Начиналось затишье — он вставал и выходил обратно. Для нас это стало настоящей приметой. Кот нам помогал», — добавил ветеран.

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Больше новостей о событиях в зоне СВО — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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