«АвтоВАЗ» по итогам 2026 года произведёт больше автомобилей Lada, чем годом ранее. Об этом журналистам заявил глава компании Максим Соколов на «Транспортной неделе».

«Уже чётко понимая наш производственный план на декабрь, могу сказать, что мы произведём больше автомобилей, чем по итогам 2025 года. Насколько больше — расскажем по традиции в начале января», — отметил руководитель автоконцерна.

Изначально предприятие рассчитывало собрать за год 400 тысяч машин. Однако планы пришлось неоднократно пересматривать из-за ситуации на автомобильном рынке.

В компании также скорректировали ожидания по продажам новых автомобилей в России. Ранее «АвтоВАЗ» прогнозировал, что рынок легковых и лёгких коммерческих машин по итогам 2026 года достигнет 1,5 миллиона единиц. Теперь предприятие ожидает около 1,4 миллиона автомобилей — примерно столько же, сколько было продано в 2025 году.

Несмотря на более слабый спрос, чем предполагалось первоначально, автопроизводитель рассчитывает завершить год с ростом выпуска относительно предыдущего.