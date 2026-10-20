Производителю сырков «Ростагрокомплекс» грозит штраф до 500 тысяч рублей

Производителю творожных сырков «Ростагрокомплекс» грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей за нарушение антимонопольного законодательства. Компания пыталась добиться прекращения продаж продукции конкурента, ссылаясь на исключительные права на известный товарный знак. О возможном наказании сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

Поводом для разбирательства стало обращение правообладателя бренда «Александров К. Б.». Он пожаловался, что «Ростагрокомплекс» направлял торговым сетям письма с требованием убрать его продукцию с полок. Свои претензии компания объясняла якобы принадлежащими ей исключительными правами на товарный знак «Б. Ю. Александров».

Однако проверка ФАС показала, что таких прав у производителя не было. Лицензионное соглашение на использование бренда прекратило действовать ещё в 2022 году, а в 2023-м продукцию под прежним названием вывели из оборота.

Сначала антимонопольная служба потребовала от компании прекратить распространение недостоверных сведений, отозвать письма из торговых сетей и опровергнуть изложенные в них утверждения. Но предупреждение ведомства исполнено не было.

После этого ФАС возбудила дело и признала действия «Ростагрокомплекса» недобросовестной конкуренцией. Теперь компании может грозить административный штраф. Как уточнил Шаскольский, размер возможного взыскания составляет от 100 до 500 тысяч рублей.