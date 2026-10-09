Производство автомобилей Tenet остановили в Калуге после атаки БПЛА

Производство автомобилей Tenet временно приостановили на заводе «АГР Холдинга» в Калуге после атаки украинских беспилотников. Об остановке предприятия сообщает Mash.

Речь идёт о бывшем заводе Volkswagen, который сейчас выпускает машины российского бренда Tenet.

Ночью 9 октября Калужская область подверглась массированной атаке беспилотников. Силы ПВО уничтожили 26 БПЛА над Калугой и тремя муниципальными округами. Девять человек получили ранения, пятерых госпитализировали в стабильном состоянии. В двух муниципальных округах повреждены частные дома.