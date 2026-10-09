Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 октября, 17:06

Производство автомобилей Tenet остановили в Калуге после атаки БПЛА

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин/NEWS.ru

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин/NEWS.ru

Производство автомобилей Tenet временно приостановили на заводе «АГР Холдинга» в Калуге после атаки украинских беспилотников. Об остановке предприятия сообщает Mash.

Речь идёт о бывшем заводе Volkswagen, который сейчас выпускает машины российского бренда Tenet.

БПЛА атаковали дата-центр «Яндекса» в Калуге: Часть инфраструктуры вышла из строя
БПЛА атаковали дата-центр «Яндекса» в Калуге: Часть инфраструктуры вышла из строя

Ночью 9 октября Калужская область подверглась массированной атаке беспилотников. Силы ПВО уничтожили 26 БПЛА над Калугой и тремя муниципальными округами. Девять человек получили ранения, пятерых госпитализировали в стабильном состоянии. В двух муниципальных округах повреждены частные дома.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Происшествия
  • Калужская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar