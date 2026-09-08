Производство лекарств в Петербурге выросло более чем на четверть

Производство лекарственных средств и медицинских материалов в Санкт-Петербурге за январь–июль выросло более чем на четверть в годовом выражении. Об этом говорится в материалах Банка России о состоянии региональной экономики.

В Петербурге произошёл «бум» фармакологического производства. Обложка © Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»

Рост сопровождается запуском новых производственных мощностей. Одна из крупных фармкомпаний открыла линию фасовки таблеток и капсул и вывела на рынок новый жизненно важный препарат для сердечно-сосудистой системы.

Одновременно предприятия расширяют зарубежные поставки. Две петербургские компании начали продавать свою продукцию в странах Азии, ещё один производитель увеличил географию экспорта препаратов для лечения эндокринных заболеваний, отмечает телеканал «Санкт-Петербург». В дальнейшем компания рассчитывает выйти также на рынки Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки.

В Северо-Западном ГУ Банка России отметили, что фармацевтическая отрасль остаётся одной из сфер с положительной динамикой в экономике Петербурга. При подготовке регионального доклада ЦБ использовал официальную статистику, данные мониторинга и оценки бизнеса.

В августовском опросе Банка России участвовали более 15 тысяч предприятий по стране, в том числе свыше 400 компаний Петербурга и Ленинградской области. Полученную информацию регулятор учитывает в том числе при принятии решений по ключевой ставке.

Life.ru рассказывал, что в июле в Петербурге завершили разработку нового генного препарата для пациентов с тяжёлыми формами рака. В НИИ детской онкологии имени Горбачёвой первый генномодифицированный продукт подготовили к запуску в производство. Разработка предназначена для пациентов с лимфомами и лейкозами, которым стандартная терапия уже не помогает.