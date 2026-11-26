В Египте археологи обнаружили около 40 обгоревших фрагментов папирусов возрастом 3400 лет, которые использовали для магических ритуалов. Находка позволила предположить, что изготовление материалов для проклятий в Древнем Египте было поставлено на поток, пишет Arkeonews.

Артефакты сохранились на древней свалке возле заупокойного храма фараона Тутмоса III в Фивах. На некоторых фрагментах исследователи различили выполненные красными чернилами изображения Апопа — гигантского змея, олицетворявшего хаос.

Согласно древнеегипетским верованиям, каждую ночь бог солнца Ра сражался с Апопом во время путешествия по подземному миру. Чтобы помочь божеству одержать победу и обеспечить наступление нового дня, жрецы символически уничтожали его противника: топтали изображения змея, пронзали их ножами и предавали огню.

Особенно учёных заинтересовала технология изготовления ритуальных принадлежностей. Писцы наносили сразу несколько рисунков на большие листы папируса, а затем разрезали их на небольшие прямоугольники. Различия в почерке указывают на участие нескольких человек.

По словам профессора египтологии Копенгагенского университета Фредрика Хагена, подобные магические практики существовали и за пределами храмов. Египтяне обращались к писцам в надежде избавиться от болезней, защититься от непогоды или навредить своим врагам.

Как отмечается в исследовании, обнаруженные папирусы стали древнейшим материальным свидетельством проведения ритуала изгнания Апопа. Находка подтверждает, что обряд существовал примерно за тысячу лет до появления ранее известного подробного руководства по его проведению.

Ранее в дельте Нила археологи обнаружили подземный архитектурный комплекс возрастом 2600 лет. Найти сооружение размером с футбольное поле удалось благодаря спутниковым снимкам. Среди извлечённых артефактов оказались погребальные статуэтки, фигурка павиана и известняковый алтарь, предположительно использовавшийся для жертвоприношений.