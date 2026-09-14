Прокуратура Краснодарского края открыла горячую линию после атаки БПЛА в Сочи

Прокуратура Краснодарского края открыла горячую линию для оказания правовой помощи гражданам в связи с недавней атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сочи. Об этом надзорное ведомство сообщило в своём официальном Telegram-канале.

«В Краснодарском крае прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА в Сочи. <…> Для оперативного приёма жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: тел. +7 (918) 140-11-32», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что руководство краевой прокуратуры держит развитие ситуации на особом контроле.

Напомним, ВСУ атаковали Сочи в ночь на 14 сентября. Травмы получили пять человек. Среди пострадавших оказался ребёнок, одного взрослого доставили в больницу.