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Опубликовано 14 сентября, 08:08

Прокуратура Краснодарского края открыла горячую линию после атаки БПЛА в Сочи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Прокуратура Краснодарского края открыла горячую линию для оказания правовой помощи гражданам в связи с недавней атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сочи. Об этом надзорное ведомство сообщило в своём официальном Telegram-канале.

«В Краснодарском крае прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА в Сочи. <…> Для оперативного приёма жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: тел. +7 (918) 140-11-32», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что руководство краевой прокуратуры держит развитие ситуации на особом контроле.

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Напомним, ВСУ атаковали Сочи в ночь на 14 сентября. Травмы получили пять человек. Среди пострадавших оказался ребёнок, одного взрослого доставили в больницу.

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Оксана Попова
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