Прокуратура Москвы выявила попытки умышленно нарушить ход выборов

Прокуратура Москвы выявила в столице факты действий, направленных на умышленное нарушение избирательного законодательства. Надзорное ведомство предостерегло от попыток вмешаться в голосование и работу избирательных комиссий.

«Прокуратура Москвы в ходе мониторинга состояния законности на территории столицы выявила факты совершения действий, направленных на умышленное нарушение избирательного законодательства», — сообщили в ведомстве.

В прокуратуре напомнили, что вмешательство в работу избирательной комиссии, которое привело к нарушению установленного порядка или создало помехи для голосования, может повлечь административную ответственность по статье 5.69 КоАП РФ.

Если же умышленные незаконные действия препятствуют свободному осуществлению гражданами избирательных прав или работе комиссий, ответственность может наступить уже по статье 141 УК РФ. Она предусматривает в том числе лишение свободы.

Ведомство также призвало москвичей соблюдать общественный порядок и не участвовать в действиях, способных помешать голосованию или работе избиркомов.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходят с 18 по 20 сентября. В Москве наряду с голосованием на участках предусмотрено электронное голосование.

Ранее стало известно, что почти 3 млн жителей столицы воспользовались электронным голосованием. В это число входят как участники ДЭГ, так и те, кто голосовал через терминалы на избирательных участках,