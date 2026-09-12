Прокуратура открыла горячую линию после атаки БПЛА на Самарскую область

Прокуратура Самарской области организовала горячую линию для жителей после атаки беспилотников на регион. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. Специалисты взяли на контроль соблюдение прав граждан и оказание необходимой помощи пострадавшим.

«Органы прокуратуры области контролируют соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов на промышленные предприятия. Для оперативного приёма жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что налажено взаимодействие с другими службами для быстрого решения вопросов жителей.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о попытке атаки БПЛА на промышленные предприятия региона. В Тольятти были зафиксированы повреждения нескольких многоквартирных домов.

По предварительным данным, погибших нет. Один человек был госпитализирован. Для жителей открыли пункт временного размещения, а объекты жизнеобеспечения города продолжают работать в штатном режиме.