Прокуратура Санкт-Петербурга контролирует соблюдение прав жителей после атаки беспилотников на город. Надзорное ведомство также координирует работу профильных служб, чтобы пострадавшие могли оперативно получить необходимую помощь.

В прокуратуре сообщили, что взаимодействие налажено со всеми ответственными ведомствами. Ситуацию непосредственно на местах лично контролируют районные прокуроры.

Ранее Life.ru сообщал о последствиях массированной атаки беспилотников на Петербург. По данным городских властей, в сторону Северной столицы направлялись 55 БПЛА. Из них 45 сбили над Петербургом и Ленинградской областью, ещё десять — над Новгородской областью.