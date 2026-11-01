Снимок разбившегося автожира, на котором летел погибший владелец судна, распространила транспортная прокуратура региона. Кадры с места крушения появились в официальном сообщении надзорного ведомства в телеграм-канале.

Как уточнили в прокуратуре, трагедия произошла 1 ноября 2026 года ближе к 13 часам в деревне Каюрово Тверской области. На место ЧП выезжал транспортный прокурор Константин Волков.

Сейчас ведомство выясняет, соблюдались ли требования законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Итоги проверки покажут, потребуются ли меры прокурорского реагирования.

Ранее Life.ru уже рассказывал, что в Тверской области разбился автожир, в результате чего погиб человек. На тот момент иных подробностей о произошедшем не было.