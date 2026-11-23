В Москве потребовали возбудить уголовное дело против бывшей ведущей «Эха Москвы» Ирины Баблоян* за участие в деятельности организаций, признанных нежелательными в России. По данным Щербинской межрайонной прокуратуры, журналистка продолжила сотрудничество с зарубежными структурами даже после привлечения к административной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как установила прокуратура, ранее Баблоян* уже привлекали к ответственности по статье 20.33 КоАП РФ за участие в деятельности зарегистрированной в Германии Radio Echo GmbH** («Радио Эхо»**). Однако, по данным ведомства, после наказания она не прекратила сотрудничество с организацией, деятельность которой российские власти признали нежелательной.

Кроме того, проверка выявила участие журналистки в работе американского фонда Free Russia Foundation*** («Свободная Россия»)***.

Материалы проверки направили следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 284.1 УК РФ. Она предусматривает ответственность за участие в деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной в России. Результаты рассмотрения материалов остаются на контроле прокуратуры. О возбуждении дела пока не сообщалось.

Ирина Баблоян* ранее работала на радиостанции «Эхо Москвы», а после её закрытия в 2022 году продолжила журналистскую деятельность в интернет-проектах. В апреле 2025 года Минюст России включил её в реестр иностранных агентов.

Ранее Баблоян* оштрафовали на 45 тысяч рублей. Её признали виновной по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ. Нарушение связано с производством или распространением материалов иностранным агентом без предусмотренного законом указания на соответствующий статус.

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