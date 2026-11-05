Замоскворецкий районный суд Москвы заочно приговорил Жанну Немцову*, дочь политика Бориса Немцова, к четырём годам колонии общего режима. Её признали виновной по делу об организации деятельности иностранной структуры, признанной нежелательной в России.

«Назначить Немцовой Ж. Б. четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Указанное наказание считать заочным, срок наказания исчислять с момента задержания осужденной на территории РФ или её экстрадиции», — говорится в приговоре.

Помимо лишения свободы, суд запретил Немцовой* администрировать интернет-ресурсы на восемь лет.

Ранее Life.ru сообщал о передаче уголовного дела Жанны Немцовой в суд. В начале октября столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье об организации деятельности нежелательной структуры. Дело связано с зарегистрированным в Германии «Фондом Бориса Немцова за свободу»**, который российские власти внесли в соответствующий перечень в апреле 2024 года. На момент передачи материалов в суд Немцова находилась за пределами России и была объявлена в розыск.