Прокуратура проверит недоставку багажа пассажирам рейса Казань — Новокузнецк
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Татарской транспортная прокуратура начала проверку после того, как пассажиры рейса Казань — Новокузнецк не получили свои чемоданы по прибытии. Многие туристы направлялись на открытие горнолыжного сезона в Шерегеше, однако остались без личных вещей и снаряжения.
«Организована проверка по сообщению, размещенному в соцсети, о возможном нарушении прав пассажиров авиарейса Казань — Новокузнецк», — говорится в официальном сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.
По информации ведомства, пассажирам не доставили 138 мест багажа. Авиакомпания Nordwind объяснила, что часть вещей не удалось погрузить из-за превышения допустимой коммерческой загрузки воздушного судна. Перевозчик пообещал организовать доставку багажа в течение суток.
Ранее Life.ru сообщал, что около 150 пассажиров Nordwind прилетели в Новокузнецк без багажа. Многие путешественники собирались провести выходные на открытии горнолыжного сезона в Шерегеше. Отсутствие чемоданов создало дополнительные трудности тем, кто перевозил зимнюю одежду и спортивную экипировку.