Татарской транспортная прокуратура начала проверку после того, как пассажиры рейса Казань — Новокузнецк не получили свои чемоданы по прибытии. Многие туристы направлялись на открытие горнолыжного сезона в Шерегеше, однако остались без личных вещей и снаряжения.

«Организована проверка по сообщению, размещенному в соцсети, о возможном нарушении прав пассажиров авиарейса Казань — Новокузнецк», — говорится в официальном сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, пассажирам не доставили 138 мест багажа. Авиакомпания Nordwind объяснила, что часть вещей не удалось погрузить из-за превышения допустимой коммерческой загрузки воздушного судна. Перевозчик пообещал организовать доставку багажа в течение суток.