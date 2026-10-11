Прокуратура проверяет информацию об унижении школьницы в Волгоградской области

Прокуратура Волгоградской области проверяет информацию о возможной травле школьницы в одном из учебных заведений региона. Поводом для проверки стала видеозапись, которую опубликовали местные СМИ.

На кадрах, предположительно, запечатлён конфликт между двумя ученицами. Одна из девочек-подростков бьёт другую по лицу. Затем пострадавшая в присутствии сверстников встаёт на колени и извиняется перед камерой. Вероятно, этого потребовала её обидчица.

«Прокуратура Волгоградской области организовала проверку информации о конфликте между школьниками», — сообщили в ведомстве.

После проверки эксперты определят, какие нужны меры прокурорского реагирования.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция начала проверку после избиения 13-летнего школьника. Другие ученики также заявили о систематической травле и бездействии руководства учебного заведения. За помощью школьники обратились к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.