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Регион
Опубликовано 11 октября, 22:56

Прокуратура проверяет информацию об унижении школьницы в Волгоградской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Прокуратура Волгоградской области проверяет информацию о возможной травле школьницы в одном из учебных заведений региона. Поводом для проверки стала видеозапись, которую опубликовали местные СМИ.

На кадрах, предположительно, запечатлён конфликт между двумя ученицами. Одна из девочек-подростков бьёт другую по лицу. Затем пострадавшая в присутствии сверстников встаёт на колени и извиняется перед камерой. Вероятно, этого потребовала её обидчица.

«Прокуратура Волгоградской области организовала проверку информации о конфликте между школьниками»,сообщили в ведомстве.

После проверки эксперты определят, какие нужны меры прокурорского реагирования.

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Ранее в Санкт-Петербурге полиция начала проверку после избиения 13-летнего школьника. Другие ученики также заявили о систематической травле и бездействии руководства учебного заведения. За помощью школьники обратились к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.

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Лия Мурадьян
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