Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 октября, 14:59

Во Владивостоке проверят канал с призывами к расправе над школьниками

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Уполномоченный по правам ребёнка в Приморском крае Ольга Романова начала проверку после жалоб на канал в соцсетях, где, по словам заявителей, организовали кибертравлю школьников во Владивостоке.

«Проверка организована по обращению граждан о создании несовершеннолетними канала для кибертравли школьников. В контенте канала публиковались призывы к насилию, вплоть до убийства», — рассказала Романова РИА «Новости».

Омбудсмен подчеркнула, что намерена подробно разобраться в обстоятельствах произошедшего. По словам Романовой, один из эпизодов мог произойти в одной из школ Владивостока. Родитель пострадавшей ученицы сообщил, что в этом учебном заведении ранее уже фиксировались случаи травли.

Более 1,6 тысячи обращений поступило на школьную линию психологической помощи
Более 1,6 тысячи обращений поступило на школьную линию психологической помощи

Ранее Life.ru сообщал, что полиция нашла автора канала с призывами к буллингу во Владивостоке — админом оказалась 12-летняя школьница. В сообществе публиковались фотографии местных подростков с оскорблениями и призывами к физической расправе. После огласки проверку начали правоохранительные органы и прокуратура, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar