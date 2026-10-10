Во Владивостоке проверят канал с призывами к расправе над школьниками

Уполномоченный по правам ребёнка в Приморском крае Ольга Романова начала проверку после жалоб на канал в соцсетях, где, по словам заявителей, организовали кибертравлю школьников во Владивостоке.

«Проверка организована по обращению граждан о создании несовершеннолетними канала для кибертравли школьников. В контенте канала публиковались призывы к насилию, вплоть до убийства», — рассказала Романова РИА «Новости».

Омбудсмен подчеркнула, что намерена подробно разобраться в обстоятельствах произошедшего. По словам Романовой, один из эпизодов мог произойти в одной из школ Владивостока. Родитель пострадавшей ученицы сообщил, что в этом учебном заведении ранее уже фиксировались случаи травли.

Ранее Life.ru сообщал, что полиция нашла автора канала с призывами к буллингу во Владивостоке — админом оказалась 12-летняя школьница. В сообществе публиковались фотографии местных подростков с оскорблениями и призывами к физической расправе. После огласки проверку начали правоохранительные органы и прокуратура, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.