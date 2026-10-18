Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав петербуржцев после атаки БПЛА

Прокуратура Санкт-Петербурга взяла на контроль соблюдение прав жителей, пострадавших в результате атаки беспилотников 18 октября. По предварительным данным ведомства, попадания БПЛА привели к повреждению жилых домов.

За ситуацией непосредственно на местах следят районные прокуроры. Надзорное ведомство также организовало взаимодействие с другими службами.

По информации губернатора Александра Беглова, в городе повреждены 12 многоквартирных и два частных дома. На пострадавших объектах уже ведутся восстановительные работы, а эвакуированные ночью жители возвращаются в свои квартиры. В результате массированного налёта один человек погиб, ещё пятеро получили ранения и находятся в больницах.

Кроме того, после атаки возникли пожары на территории Петербургского нефтяного терминала, нефтебазы «Ручьи» и промышленных складов в Колпинском районе. На объектах работают экстренные службы. Ранее Life.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на Петербург и Ленинградскую область.