Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 октября, 11:49

Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав петербуржцев после атаки БПЛА

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Прокуратура Санкт-Петербурга взяла на контроль соблюдение прав жителей, пострадавших в результате атаки беспилотников 18 октября. По предварительным данным ведомства, попадания БПЛА привели к повреждению жилых домов.

За ситуацией непосредственно на местах следят районные прокуроры. Надзорное ведомство также организовало взаимодействие с другими службами.

По информации губернатора Александра Беглова, в городе повреждены 12 многоквартирных и два частных дома. На пострадавших объектах уже ведутся восстановительные работы, а эвакуированные ночью жители возвращаются в свои квартиры. В результате массированного налёта один человек погиб, ещё пятеро получили ранения и находятся в больницах.

Беглов: В Петербурге один человек погиб и 5 пострадали из-за атаки БПЛА
Беглов: В Петербурге один человек погиб и 5 пострадали из-за атаки БПЛА

Кроме того, после атаки возникли пожары на территории Петербургского нефтяного терминала, нефтебазы «Ручьи» и промышленных складов в Колпинском районе. На объектах работают экстренные службы. Ранее Life.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на Петербург и Ленинградскую область.

Последствия атак беспилотников, чрезвычайные происшествия и важные события в регионах России — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar