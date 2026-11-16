Гособвинение потребовало признать виновными всех фигурантов уголовного дела банды Павла Христева, участникам которой вменяют похищения и убийства людей с 1998 года. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из подсудимых, уточнив, что прокурор обратился с соответствующим требованием к коллегии присяжных заседателей.

«По словам прокурора, в ходе судебного следствия вина всех подсудимых была доказана, а сами обвиняемые не заслуживают снисхождения», — передал позицию гособвинения собеседник агентства.

На скамье подсудимых находятся 11 человек, включая предполагаемого организатора группировки Павла Христева и его брата Александра. Среди обвиняемых есть действующие и бывшие сотрудники силовых структур. В зависимости от роли каждому вменяют различные преступления, в том числе убийства, разбои, бандитизм и незаконный оборот оружия.

По версии следствия, вооружённая группировка действовала с конца 1990-х годов и причастна более чем к 30 преступлениям. Среди предполагаемых жертв — предприниматели и высокопоставленные должностные лица. Сам Христев ранее отказался признавать вину, как и ряд других подсудимых.

Судебный процесс проходит во Втором Западном окружном военном суде в закрытом режиме. Такое решение приняли ради обеспечения безопасности участников разбирательства. Дело рассматривает коллегия присяжных.

После выступления гособвинителей слово получат адвокаты и подсудимые. Затем стороны сформулируют вопросы для присяжных, которым предстоит вынести вердикт. Окончательное решение о виновности фигурантов пока не принято.

«Представитель гособвинения сегодня в ходе прений сторон попросил коллегию присяжных признать виновными всех фигурантов дела о похищении и убийствах, включая главаря банды — Христева», — рассказал адвокат одного из обвиняемых.