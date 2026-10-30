Суд вынес приговор банде, обманывавшей бойцов СВО в Шереметьево

Химкинский городской суд Московской области приговорил семерых участников дела о хищениях денег у пассажиров аэропорта Шереметьево, в том числе военнослужащих, к длительным срокам заключения. Максимальное наказание составило 18 лет колонии. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

Самый суровый приговор вынесли Дмитрию Боглаеву — 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Руслан Хусенов получил 17 лет заключения с аналогичными условиями содержания. Каждому из них также назначили штраф в размере четырёх миллионов рублей.

Всего по делу проходили семь подсудимых. По версии следствия, они входили в преступное сообщество, которое обманывало пассажиров столичного аэропорта, в том числе участников специальной военной операции.

Одной из применявшихся схем стало выманивание денег под вымышленными предлогами. Злоумышленники рассказывали людям, что опоздали на рейс или оказались в тяжёлом материальном положении и срочно нуждаются в средствах на покупку билетов.

По данным Генпрокуратуры, в 2024 году таким способом у 17 потерпевших, среди которых были восемь участников СВО, похитили более 760 тысяч рублей. Полученные деньги соучастники распределяли между собой.