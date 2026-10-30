Суд вынес приговор банде, обманывавшей бойцов СВО в Шереметьево
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Химкинский городской суд Московской области приговорил семерых участников дела о хищениях денег у пассажиров аэропорта Шереметьево, в том числе военнослужащих, к длительным срокам заключения. Максимальное наказание составило 18 лет колонии. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» из зала суда.
Самый суровый приговор вынесли Дмитрию Боглаеву — 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Руслан Хусенов получил 17 лет заключения с аналогичными условиями содержания. Каждому из них также назначили штраф в размере четырёх миллионов рублей.
Всего по делу проходили семь подсудимых. По версии следствия, они входили в преступное сообщество, которое обманывало пассажиров столичного аэропорта, в том числе участников специальной военной операции.
Одной из применявшихся схем стало выманивание денег под вымышленными предлогами. Злоумышленники рассказывали людям, что опоздали на рейс или оказались в тяжёлом материальном положении и срочно нуждаются в средствах на покупку билетов.
По данным Генпрокуратуры, в 2024 году таким способом у 17 потерпевших, среди которых были восемь участников СВО, похитили более 760 тысяч рублей. Полученные деньги соучастники распределяли между собой.
Ранее Life.ru сообщал, что прокуратура потребовала по 22 года колонии для Боглаева и Хусенова. На заседании 25 октября обвинение также запросило от 10 до 12 лет заключения для пяти других фигурантов. По версии следствия, участники преступного сообщества выманивали деньги у пассажиров Шереметьево под предлогом покупки авиабилетов, в том числе у бойцов СВО.