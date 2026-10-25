За поборы с бойцов СВО в Шереметьево обвинение потребовало 22 года колонии

Обвинение потребовало по 22 года колонии для двух фигурантов дела о хищениях у участников СВО в аэропорту Шереметьево. По данным адвоката Павла Чигилейчика, остальным подсудимым запросили от 10 до 12 лет лишения свободы, пишет РИА «Новости».

Самые суровые наказания прокурор предложил назначить Дмитрию Боглаеву и Руслану Хусенову, которых следствие считает руководителями одного из подразделений преступного сообщества. Вместе с ними перед судом предстали Кристина и Наталья Солдатенко, Зоя Череповская, Римма Полуданова и Азалия Хамидуллина. По версии правоохранителей, женщины выполняли роль непосредственных исполнителей мошеннических схем.

Одним из способов выманивания денег стало попрошайничество на территории воздушной гавани. Пассажирам придумывали истории о финансовых трудностях, пропущенных рейсах и невозможности купить билеты домой. В 2024 году ущерб от подобных действий превысил 760 тысяч рублей. Потерпевшими по этим эпизодам признали 17 человек, в том числе восьмерых участников специальной военной операции.

Отдельная часть расследования касается работы таксистов, которые намеренно обманывали прибывавших в аэропорт военнослужащих. Сначала клиентам называли приемлемую стоимость поездки, но к моменту прибытия сумма увеличивалась в несколько раз. Если пассажиры отказывались отдавать требуемые деньги, им угрожали физической расправой. Правоохранители полагают, что подобные схемы действовали под контролем Лобненского организованного преступного сообщества.

Дмитрий Боглаев ранее признал причастность к этой криминальной структуре, однако отрицает участие в обмане путешественников. По его словам, он занимался сбором платы с попрошаек и решением конфликтов с водителями, которые работали в Шереметьеве вне группировки и не желали платить за такую возможность. Обвиняемый утверждает, что был осведомлён о деятельности просивших деньги людей, но непосредственно к мошенничеству отношения не имел.

Ранее сообщалось, что следователи закончили работу по делу о кражах денег у бойцов СВО в Шереметьево. Обвиняемый — Алексей Кабочкин, которого называют одним из организаторов преступной группы. С материалами дела он уже ознакомился. В ближайшие недели документы должны уйти в прокуратуру — там утвердят обвинительное заключение. Вину Кабочкин признал, но досудебное соглашение о сотрудничестве подписывать не стал. По версии следствия, вместе с Игорем Бардиным и Юрием Королёвым он создал ОПГ, участники которой искали жертв среди прилетавших в Шереметьево военнослужащих.