До 24 лет лишения свободы грозит участникам банды «чёрных вдов», обвиняемым в убийстве трёх пенсионеров ради квартир в Подмосковье. Государственный обвинитель потребовал назначить пятерым фигурантам длительные сроки заключения. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

Самое суровое наказание — 24 года колонии — прокурор запросил для Алии Просянниковой. Владимиру Творожникову предложено назначить 23 года, Игорю Филатову — 17 лет и шесть месяцев, Лилии Бирюковой — 17 лет, а Сергею Деревягину — 14 лет. Кроме того, обвинение настаивает на конфискации почти 14 миллионов рублей, полученных преступным путём.

По версии следствия, с 2019 по май 2021 года группировка охотилась за недвижимостью одиноких пожилых жителей Электростали, злоупотреблявших алкоголем. Обвиняемые входили к пенсионерам в доверие, подделывали договоры дарения и переоформляли квартиры через подставных лиц. На продаже трёх объектов они заработали около 14,4 миллиона рублей.

Чтобы скрыть махинации, соучастники, по данным прокуратуры, расправились со всеми тремя владельцами недвижимости. Потерпевшим давали алкоголь, смешанный с наркотиками, сильнодействующими препаратами и отравляющими веществами. Одного пенсионера оставили на обочине дороги в Павлово-Посадском районе, а тела двух других вывезли во Владимирскую область и сбросили в овраг, прикрыв ветками.

В преступную схему, как утверждает обвинение, был вовлечён и участковый полиции Владимир Творожников. Следствие считает, что он снабжал сообщников служебной информацией, покрывал их деятельность и принимал незаконные процессуальные решения. Помимо квартир, фигурантам вменяют хищение двух автомобилей одной из жертв стоимостью около 1,5 миллиона рублей и использование пенсионных банковских карт двух других потерпевших.

Подсудимых обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нём, убийствах, покушении на убийство, мошенничестве, краже, легализации преступных доходов и превышении должностных полномочий. Прокурор также потребовал конфисковать телефоны и планшет, использовавшиеся при совершении преступлений.

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