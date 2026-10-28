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Опубликовано 28 октября, 14:24

Пролежал всю ночь: Ежа из «Мистера Твистера» нашли мёртвым после падения на даче друга

Барабанщик «Мистера Твистера» Лысенко умер после падения на даче друга

Барабанщик и вокалист группы «Мистер Твистер» Валерий Лысенко в центре. Обложка © VK / МИСТЕР ТВИСТЕР

Барабанщик и вокалист группы «Мистер Твистер» Валерий Лысенко в центре. Обложка © VK / МИСТЕР ТВИСТЕР

Барабанщик и вокалист группы «Мистер Твистер» Валерий Лысенко, известный под псевдонимом Ёж, незадолго до смерти упал и получил ушиб на даче у своего друга. На следующее утро 65-летнего музыканта обнаружили без признаков жизни, сообщил источник из его окружения.

«Он упал и ушибся. Это произошло на даче у товарища. Утром нашли бездыханное тело», — объяснил собеседник ТАСС. Однако точные обстоятельства произошедшего пока выясняются.

Источник также рассказал, что в 2025 году Лысенко перенёс инсульт. После болезни музыканту удалось восстановиться благодаря реабилитации. Как утверждает собеседник агентства, тогда состояние артиста нормализовалось и всё было в порядке.

Ранее стало известно, что участник «Мистера Твистера» погиб в результате несчастного случая. При этом обстоятельства его смерти продолжают устанавливать.

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Валерий Лысенко родился 26 августа 1961 года в станице Вёшенской Ростовской области. Он был одним из основателей группы «Мистер Твистер», появившейся в Москве в 1985 году и исполнявшей музыку в жанре рокабилли. В коллективе артист выступал не только как барабанщик, но и как вокалист. С 2009 года он также участвовал в дуэте популярной казачьей песни «Беседа».

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Андрей Бражников
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