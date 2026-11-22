Оборонная промышленность Украины, несмотря на стремительное развитие последних лет, приблизилась к пределу своих производственных возможностей. Дальнейшему расширению мешают дефицит финансирования, нехватка специалистов и угроза ударов по предприятиям. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей отрасли и военных аналитиков.

По данным американского издания, украинские заводы пока не способны выпускать современные ракеты в масштабах, сопоставимых с российскими. Даже наиболее успешные производители сталкиваются с серьёзными ограничениями.

Одной из главных проблем стало распределение государственных средств. В стране работают более 1300 оборонных компаний, из-за чего финансирование оказывается раздробленным между множеством предприятий. В результате перспективным разработчикам не хватает ресурсов для расширения бизнеса.

Дополнительные трудности создаёт кадровый голод. Миллионы украинцев покинули страну или проходят военную службу, поэтому найти необходимое количество квалифицированных инженеров и рабочих становится всё сложнее.

Не менее остро стоит вопрос производственных площадей. Владельцы недвижимости опасаются сдавать помещения оборонным предприятиям, поскольку такие объекты могут стать целями для российских ударов.

При этом количество военных стартапов выросло настолько, что внутренний рынок уже не способен обеспечить развитие каждого из них.

В результате, отмечает WSJ, часть украинских производителей рассматривает возможность переноса мощностей за границу и привлечения иностранных инвестиций. Без дополнительных ресурсов дальнейший рост оборонного сектора может замедлиться.

Накануне Life.ru сообщал о резком подорожании оптоволокна, которое осложнило производство украинских беспилотников. Стоимость километра качественного оптического волокна с весны увеличилась почти в восемь раз — примерно с четырёх до 30 долларов. Украинские производители вынуждены закупать комплектующие небольшими партиями через посредников, тогда как российские заказчики получают преимущество благодаря более крупным закупкам.