Стоимость оптоволокна для беспилотников с весны выросла почти в восемь раз, а Россия получила в этом преимущество перед Украиной. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на участников рынка.

Если несколько месяцев назад километр качественного оптического волокна обходился примерно в четыре доллара, то теперь его цена приближается к 30 долларам. Резкий скачок стоимости связан не только с военными заказами. Спрос на оптоволокно активно растёт со стороны центров обработки данных, в том числе обслуживающих системы искусственного интеллекта.

По словам опрошенных FT украинских поставщиков, российские заказчики находятся в более выгодном положении, в том числе из-за крупных объёмов закупок. На Украине же поставки распределены между многочисленными компаниями и посредниками, вынужденными приобретать небольшие партии по более высоким ценам.

Сам Китай выпускает более половины мирового объёма оптоволокна и почти половину готового оптического кабеля.

Подорожание уже влияет на производство украинских беспилотников. Основатель компании TAF Industries Александр Яковенко рассказал, что только оптоволокно для одного дрона с дальностью полёта 30 километров может стоить почти тысячу долларов. Из-за таких расходов некоторые производители предпочитают беспроводные системы управления, которые более уязвимы для средств радиоэлектронной борьбы.