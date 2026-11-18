Пентагон столкнулся с неожиданной проблемой при попытке увеличить производство ракет для зенитных комплексов Patriot — в США возник дефицит специальной карбонизированной вискозы. Американская военная промышленность зависит от единственного производителя этого материала во Франции, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как выяснило издание, ранее в этом году высокопоставленный представитель Минобороны США потребовал от одного из поставщиков срочно нарастить объёмы производства. Однако оказалось, что американская компания Park Aerospace, располагающая заводом в штате Канзас, не может самостоятельно решить эту задачу.

Причина заключается в особенностях производственной цепочки. Карбонизированная вискоза, необходимая для изготовления ракет Patriot, выпускается французской компанией ArianeGroup. Затем материал отправляют в США, где специалисты Park Aerospace занимаются его дальнейшей обработкой.

Речь идёт об особой разновидности вискозной ткани, способной выдерживать температуры в тысячи градусов. Она используется при изготовлении современных ракет-перехватчиков и относится к критически важным компонентам их производства.

Генеральный директор Park Aerospace Брайан Шор предупредил, что попытки надавить на французского партнёра могут обернуться прекращением сотрудничества. По его словам, подобный подход не поможет решить проблему нехватки сырья.

Представители Пентагона уже провели переговоры непосредственно с руководством ArianeGroup, потребовав увеличить поставки. Однако французская компания заявила, что не сможет выполнить американские требования без ущерба для других приоритетных заказчиков, включая вооружённые силы Франции.

Таким образом, планы Вашингтона по ускоренному наращиванию выпуска ракет Patriot столкнулись с ограничениями на самом раннем этапе производства. Дефицит узкоспециализированного материала осложняет попытки американского военного ведомства быстрее пополнить запасы боеприпасов.

Ранее Life.ru сообщал, что запасы ракет-перехватчиков для комплексов Patriot в европейских странах сократились до минимального уровня, осложнив дальнейшую военную помощь Украине. По данным Bloomberg, европейские государства опасаются передавать Киеву оставшиеся боеприпасы без гарантий их восполнения со стороны США.