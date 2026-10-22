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Опубликовано 22 октября, 11:45

Промышленные объекты и энергетика повреждены в Винницкой области после ударов РФ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фото с места событий

В Винницкой области Украины повреждены промышленные объекты и энергетическая инфраструктура. Об этом сообщила глава областной администрации Наталья Заболотная.

«В Винницкой области повреждены промышленные объекты, энергетическая инфраструктура», — написала она.

По словам Заболотной, специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. Подробности о масштабах повреждений неизвестны.

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Ранее Life.ru сообщал о повреждении железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области после ночного удара. Тогда в регионе также возникли перебои с электричеством.

Больше новостей о ситуации на Украине и последствиях ударов по инфраструктуре — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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