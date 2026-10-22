Промышленные объекты и энергетика повреждены в Винницкой области после ударов РФ

В Винницкой области Украины повреждены промышленные объекты и энергетическая инфраструктура. Об этом сообщила глава областной администрации Наталья Заболотная.

«В Винницкой области повреждены промышленные объекты, энергетическая инфраструктура», — написала она.

По словам Заболотной, специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. Подробности о масштабах повреждений неизвестны.

Ранее Life.ru сообщал о повреждении железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области после ночного удара. Тогда в регионе также возникли перебои с электричеством.