Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 октября, 12:16

Пропали почти на век: В Индонезии вновь объявились опасные для человека лори

Spixiana: В Индонезии нашли единственных ядовитых приматов в мире спустя век

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seregraff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seregraff

Более 90 банкских медленных лори, которых местные спасатели находили на протяжении десяти лет, помогли подтвердить выживание вида, почти на век исчезнувшего из научных публикаций. Исследование о приматах Nycticebus bancanus с индонезийского острова Банка вышло в журнале Spixiana.

Основой работы стали записи центра спасения диких животных Alobi за 2015–2025 годы. Лори обнаруживали во дворах, садах, на плантациях, возле дорог и линий электропередачи. После лечения и восстановления 86 животных выпустили в подходящие природные условия.

Предыдущие научно задокументированные наблюдения на Банке относились к 1930–1932 годам. Для местных жителей приматы при этом не были исчезнувшими: люди встречали их и обращались к спасателям. Накопленные сведения лишь теперь стали частью научного исследования.

Банкские лори остаются под критической угрозой исчезновения. По данным участников исследования, их среда обитания сокращается из-за добычи олова, расширения плантаций масличной пальмы и застройки. Численность сохранившихся популяций ещё предстоит установить.

Эти ночные приматы с большими глазами относятся к ядовитым лори. Они слизывают секрет железы на внутренней стороне руки и смешивают его со слюной, после чего могут вводить яд при укусе. Такая особенность есть и у других видов этой группы.

Укусы лори опасны для человека: описаны боль, отёк и тяжёлые аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока. Однако последствия различаются, а сведения об изученных видах нельзя без оговорок переносить на банкского лори.

«Не с колёс»: Вирусолог раскрыл, почему сообщения об оспе обезьян вызывают ложную панику
«Не с колёс»: Вирусолог раскрыл, почему сообщения об оспе обезьян вызывают ложную панику

Ранее Life.ru рассказывал о повторном обнаружении гигантской многоножки на Мадагаскаре, которую учёные не фиксировали более ста лет. Местные жители также знали о её существовании задолго до экспедиции исследователей.

Больше новостей о редких животных, сохранении видов и защите природы — в разделе «Экология» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Животные
  • Индонезия
  • Экология
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar