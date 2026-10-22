Пропали почти на век: В Индонезии вновь объявились опасные для человека лори

Более 90 банкских медленных лори, которых местные спасатели находили на протяжении десяти лет, помогли подтвердить выживание вида, почти на век исчезнувшего из научных публикаций. Исследование о приматах Nycticebus bancanus с индонезийского острова Банка вышло в журнале Spixiana.

Основой работы стали записи центра спасения диких животных Alobi за 2015–2025 годы. Лори обнаруживали во дворах, садах, на плантациях, возле дорог и линий электропередачи. После лечения и восстановления 86 животных выпустили в подходящие природные условия.

Предыдущие научно задокументированные наблюдения на Банке относились к 1930–1932 годам. Для местных жителей приматы при этом не были исчезнувшими: люди встречали их и обращались к спасателям. Накопленные сведения лишь теперь стали частью научного исследования.

Банкские лори остаются под критической угрозой исчезновения. По данным участников исследования, их среда обитания сокращается из-за добычи олова, расширения плантаций масличной пальмы и застройки. Численность сохранившихся популяций ещё предстоит установить.

Эти ночные приматы с большими глазами относятся к ядовитым лори. Они слизывают секрет железы на внутренней стороне руки и смешивают его со слюной, после чего могут вводить яд при укусе. Такая особенность есть и у других видов этой группы.

Укусы лори опасны для человека: описаны боль, отёк и тяжёлые аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока. Однако последствия различаются, а сведения об изученных видах нельзя без оговорок переносить на банкского лори.

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