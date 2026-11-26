В Чувашии потерявшаяся пять месяцев назад кошка узнала голос своего хозяина и бросилась к нему навстречу. Трогательная встреча произошла на автозаправке неподалёку от села, где живёт семья, сообщает SHOT.

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Годовалая Умка пропала ещё летом. Хозяева расклеивали объявления, обходили окрестности и расспрашивали соседей, однако поиски домашней любимицы не принесли результатов.

На днях глава семьи заехал на заправку и заметил знакомую белую мордочку. Испуганное животное спряталось за забором, но стоило мужчине окликнуть кошку, как та сразу побежала к нему.

Вернувшись домой, Умка быстро освоилась и даже вспомнила команды, которым её научили до исчезновения. Сейчас пушистая путешественница отъедается после долгих скитаний и много спит в своём домике.

А в начале ноября сбежавший в аэропорту Краснодара кот Вася наконец воссоединился с семьёй в Батуми. Питомца разыскивали почти пять недель, пока сотрудники воздушной гавани не обнаружили его на территории аэропорта. Для перелёта в Грузию четвероногому пассажиру даже выделили отдельное кресло в самолёте.