Пропавшая в Ереване россиянка покинула Армению через границу с Грузией

Пропавшая в Ереване 66-летняя россиянка Светлана Фрайжи, которую несколько дней разыскивают родственники, ещё 14 октября выехала из Армении в сторону Грузии. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД республики Нарек Саркисян, передаёт РИА «Новости».

По словам представителя ведомства, установить маршрут женщины удалось благодаря оперативно-разыскным мероприятиям. Выяснилось, что она пересекла армяно-грузинскую границу через контрольно-пропускной пункт «Баграташен».

О пропаже Светланы стало известно после обращения её дочери Елены в редакцию Sputnik Армения. Женщина рассказала, что мать приехала в Ереван 10 октября на автобусе из России. На следующий день она собиралась вылететь в Париж, однако на самолёт так и не села.

Вечером 11 октября телефон россиянки перестал работать, а сообщения в мессенджере перестали доставляться. Последний раз, по словам дочери, Светлану видели утром 14 октября, когда она садилась в автобус, направлявшийся в центр Еревана.

В российском посольстве подтвердили, что родственники обращались за помощью в консульский отдел. Дипломаты поддерживают связь с семьёй и армянскими правоохранителями.