Пропавшего девять месяцев назад жителя Сухого Лога нашли мёртвым

Андрея Смирнова, пропавшего в Сухом Логе в декабре 2025 года, нашли погибшим. Мужчину искали девять месяцев. Об этом рассказала E1.RU его супруга Ольга.

По её словам, тело 51-летнего мужчины обнаружили в лесу возле дороги. Смерть не носила криминальный характер.

9 декабря Андрей отвёз жену на работу, передал ключи соседям и ушёл. Документы он оставил дома, а машину — во дворе. В тот день у мужчины был выходной, и обычно после работы он встречал супругу.

Смирнов работал в «Облкоммунэнерго». У него остались взрослые дочь и сын. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» подтвердили информацию о гибели мужчины.

Ранее в Брянске нашли живым 14-летнего школьника, пропавшего после школы. Подросток не выходил на связь три дня, его искали сотрудники Следственного комитета, полиция и волонтёры «ЛизаАлерт». После обнаружения поисковая операция была завершена.